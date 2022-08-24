Челябинские силовики задержали двух тренеров конной школы

В уголовном деле речь идет о поставке лошадей по завышенным ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По делу о мошенничестве в челябинской спортивной школе «Рифей» задержаны четыре человека. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По данным URA.RU из собственных источников, среди задержанных два тренера самой школы, а также еще два причастных лица.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также главного следственного управления ГУ МВД области совместно с коллегами из УФСБ задержаны должностные лица, подозреваемые в причастности к хищению денежных средств, предназначенных для одной из спортивных школ. Следственно-оперативные мероприятия проходили одновременно в Челябинской, Свердловской и Кемеровской областях в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Задержаны четыре человека, сумма похищенных денежных средств составляет более миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.

По данным источника URA.RU, среди задержанных два тренера «Рифея» Андрей Лойко и Светлана Дубовик, а также предприниматель Руслан Горбунов и физическое лицо, данные которого пока не разглашаются. Речь в уголовном деле идет о договорах на поставку лошадей, которых спортшкола покупала по завышенным ценам. Сейчас в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обыске в «Рифее» прошли 24 августа. Директор школы, дочка экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина Наталья Алистратова, на телефонный звонок не ответила.