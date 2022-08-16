Главный застройщик ХМАО избежал массового сокращения рабочих

17 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания могла сократить более 1,5 тысяч человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» удалось преодолеть финансовый кризис и отказаться от массового сокращения персонала благодаря сделке с банковским сектором. Предприятие привлекло покупателей за счет низкой процентной ставки на ипотеку. Об этом URA.RU рассказали в руководстве компании. «Мы в большей степени выправили ситуацию, массовых увольнений действительно удалось избежать. Кризисный пик, который был, мы преодолели. Зашевелился рынок, и потом мы свои внутренние программы нацелили на поддержку платежеспособного спроса. Только эта программа [ипотечного соглашения с банками] и позволила выправить ситуацию», — рассказали корреспонденту URA.RU на предприятии. В компании добавили, что привлекли клиентов низкой процентной ставкой по ипотеке в 0,1%. По словам руководства «Сибпромстроя», компании приходится компенсировать банку разницу между рыночной ставкой и той, что выплачивают покупатели. При этом весной предприятие исключили из перечня строительных компаний, на жилье которых распространяются меры государственной поддержки по льготной ипотеке. Ранее URA.RU рассказывало, что компании «Сибпромстрой» грозила остановка производства и практически полное сокращение персонала из-за отсутствия покупательского спроса на жилье. Руководство компании могло уволить 1526 человек при штате в более чем 1600 сотрудников.

Крупнейшему застройщику ХМАО — компании «Сибпромстрой» удалось преодолеть финансовый кризис и отказаться от массового сокращения персонала благодаря сделке с банковским сектором. Предприятие привлекло покупателей за счет низкой процентной ставки на ипотеку. Об этом URA.RU рассказали в руководстве компании. «Мы в большей степени выправили ситуацию, массовых увольнений действительно удалось избежать. Кризисный пик, который был, мы преодолели. Зашевелился рынок, и потом мы свои внутренние программы нацелили на поддержку платежеспособного спроса. Только эта программа [ипотечного соглашения с банками] и позволила выправить ситуацию», — рассказали корреспонденту URA.RU на предприятии. В компании добавили, что привлекли клиентов низкой процентной ставкой по ипотеке в 0,1%. По словам руководства «Сибпромстроя», компании приходится компенсировать банку разницу между рыночной ставкой и той, что выплачивают покупатели. При этом весной предприятие исключили из перечня строительных компаний, на жилье которых распространяются меры государственной поддержки по льготной ипотеке. Ранее URA.RU рассказывало, что компании «Сибпромстрой» грозила остановка производства и практически полное сокращение персонала из-за отсутствия покупательского спроса на жилье. Руководство компании могло уволить 1526 человек при штате в более чем 1600 сотрудников.