112: возможная убийца Дугиной использовала фальшивый паспорт

24 августа 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Наталья Вовк не раскрывала своей настоящей личности Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом. Также она арендовала гараж в четырех километрах от квартиры убитой. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Женщина позвонила сразу после публикации объявления, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. При встрече Вовк предоставила казахстанский паспорт, объяснила, что гараж требуется ее дяде», — сообщает telegram-канал со ссылкой на владельца гаража. По его словам, женщина не заезжала в гараж и, скорее всего, не хранила там вещи. Гараж находится в четырех километрах от квартиры Дарьи Дугиной. Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. ФСБ России назвали происшествие запланированным убийством и отметили, что его заказали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ведомство назвало гражданку Украины Наталью Вовк. После совершения преступления она скрылась в Эстонии.

Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк представлялась другим именем и пользовалась казахским паспортом. Также она арендовала гараж в четырех километрах от квартиры убитой. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Женщина позвонила сразу после публикации объявления, почти в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. При встрече Вовк предоставила казахстанский паспорт, объяснила, что гараж требуется ее дяде», — сообщает telegram-канал со ссылкой на владельца гаража. По его словам, женщина не заезжала в гараж и, скорее всего, не хранила там вещи. Гараж находится в четырех километрах от квартиры Дарьи Дугиной. Журналистка и дочь философа Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. ФСБ России назвали происшествие запланированным убийством и отметили, что его заказали украинские спецслужбы. Исполнителем убийства ведомство назвало гражданку Украины Наталью Вовк. После совершения преступления она скрылась в Эстонии.