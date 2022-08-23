23 августа 2022

Политический обозреватель похвалила Артюхова за фигуру

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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Анонимный автор telegram-канала НеБожена считает фигуру одним из главных критериев оценки губернатора Фото:

Анонимный политический обозреватель НеБожена оценила фигуру губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Свое мнение автор высказала в одноименном telegram-канале.

«Для меня один из главных критериев по оценке губернатора — чтоб он был обязательно подтянутый. Главе Ямала Артюхову я как-то сразу подсознательно, на уровне инстинктов, доверяю. Он живой, резвый, симпатичный, голова у него светлая. И он предусмотрительно отказывается от неожиданных перекусов, которые ему пытаются устроить подчиненные. Вместо того, чтобы схватиться за мучное, он занял руки видеокамерой», — пишет НеБожена.

Глава ЯНАО отказывался от фастфуда в Муравленко, в котором появился в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут». Дмитрий Артюхов проедет по всему региону на отечественном автомобиле.

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Анонимный политический обозреватель НеБожена оценила фигуру губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Свое мнение автор высказала в одноименном telegram-канале. «Для меня один из главных критериев по оценке губернатора — чтоб он был обязательно подтянутый. Главе Ямала Артюхову я как-то сразу подсознательно, на уровне инстинктов, доверяю. Он живой, резвый, симпатичный, голова у него светлая. И он предусмотрительно отказывается от неожиданных перекусов, которые ему пытаются устроить подчиненные. Вместо того, чтобы схватиться за мучное, он занял руки видеокамерой», — пишет НеБожена. Глава ЯНАО отказывался от фастфуда в Муравленко, в котором появился в рамках ежегодной поездки по округу «Честный маршрут». Дмитрий Артюхов проедет по всему региону на отечественном автомобиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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