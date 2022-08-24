Евродепутат Мариани: миссия ЕС по подготовке ВСУ приведет к войне

Решение Евросоюза создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к столкновению с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
«Мы на пути к войне…, но никто не хочет произносить этого вслух», — отметил Мариани в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он напомнил, что ранее США столкнулись с похожей ситуацией. В 1959 году Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отправило во Вьетнам военных советников, после чего это обернулось официальным вводом войск в государство.
Ранее стало известно, что Евросоюз будет подготавливать украинские войска в одной из граничащих с Украиной стран. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, это могут быть Польша, Молдавия, Румыния или Словакия.
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