24 августа 2022

Евродепутат Мариани: миссия ЕС по подготовке ВСУ приведет к войне

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Тренировочная миссия ЕС по подготовке ВСУ приведет к войне Фото:

Решение Евросоюза создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к столкновению с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Мы на пути к войне…, но никто не хочет произносить этого вслух», — отметил Мариани в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он напомнил, что ранее США столкнулись с похожей ситуацией. В 1959 году Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отправило во Вьетнам военных советников, после чего это обернулось официальным вводом войск в государство.

Ранее стало известно, что Евросоюз будет подготавливать украинские войска в одной из граничащих с Украиной стран. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, это могут быть Польша, Молдавия, Румыния или Словакия.

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Решение Евросоюза создать тренировочную миссию для ВСУ может привести к столкновению с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. «Мы на пути к войне…, но никто не хочет произносить этого вслух», — отметил Мариани в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он напомнил, что ранее США столкнулись с похожей ситуацией. В 1959 году Тихоокеанское командование Вооруженных сил США отправило во Вьетнам военных советников, после чего это обернулось официальным вводом войск в государство. Ранее стало известно, что Евросоюз будет подготавливать украинские войска в одной из граничащих с Украиной стран. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, это могут быть Польша, Молдавия, Румыния или Словакия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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