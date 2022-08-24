В Крыму назвали «ахинеей» планы Зеленского вернуть полуостров

Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крымского полуострова — это плохая затея. В этом уверен вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — поделился мнением Бобков с РИА «Новости». Он добавил, что слова Зеленского указывают на желание киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной.
Вице-спикер подчеркнул, что в условиях спецоперации нужно особенно внимательно обращать внимание на такие заявления. Однако он отметил, что «ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности».
Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».
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