В Крыму назвали «ахинеей» планы Зеленского вернуть полуостров

25 августа 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Он уверен, что это признают даже те, кто эти заявления делают Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крымского полуострова — это плохая затея. В этом уверен вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. «Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — поделился мнением Бобков с РИА «Новости». Он добавил, что слова Зеленского указывают на желание киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной. Вице-спикер подчеркнул, что в условиях спецоперации нужно особенно внимательно обращать внимание на такие заявления. Однако он отметил, что «ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности». Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».

Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крымского полуострова — это плохая затея. В этом уверен вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. «Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — поделился мнением Бобков с РИА «Новости». Он добавил, что слова Зеленского указывают на желание киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной. Вице-спикер подчеркнул, что в условиях спецоперации нужно особенно внимательно обращать внимание на такие заявления. Однако он отметил, что «ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности». Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».