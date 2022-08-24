24 августа 2022

В Крыму назвали «ахинеей» планы Зеленского вернуть полуостров

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Он уверен, что это признают даже те, кто эти заявления делают Фото:
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Крым вернулся в состав России

Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крымского полуострова — это плохая затея. В этом уверен вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — поделился мнением Бобков с РИА «Новости». Он добавил, что слова Зеленского указывают на желание киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной.

Вице-спикер подчеркнул, что в условиях спецоперации нужно особенно внимательно обращать внимание на такие заявления. Однако он отметил, что «ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности».

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».

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Планы президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крымского полуострова — это плохая затея. В этом уверен вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. «Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — поделился мнением Бобков с РИА «Новости». Он добавил, что слова Зеленского указывают на желание киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлось Украиной. Вице-спикер подчеркнул, что в условиях спецоперации нужно особенно внимательно обращать внимание на такие заявления. Однако он отметил, что «ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности». Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году. Украина отказывается признавать потерю Крыма. Ранее Владимир Зеленский объявил о создании «консультативного совета по деоккупации Крыма».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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