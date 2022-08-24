Челябинский бизнес откроет производства с Донецкой республикой

25 августа 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Челябинский бизнес нашел общие интересы с предприятиями Донецка Фото: Анна Майорова © URA.RU Компании Челябинской области договорились о создании совместных производств с предприятиями Донецкой народной республики. Региональные власти обратились к бизнесу с призывом наладить взаимовыгодные деловые связи. «Шесть предприятий Донецкой народной республики посетили Челябинскую область. Компании проявили заинтересованность работать совместно по группе товаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительстве региона. Представителей ДНР заинтересовало производство быстровозводимых каркасных домов. Для Донецка восстановление инфраструктуры и строительство сейчас актуальны. В Челябинск приехали представители Южного горно-металлургического комплекса, Макеевского кабельного завода, компаний «Эрлайт» (резинотехнические изделия), «Лазер» (горно-шахтное оборудование), НПО «Донвентилятор», Ясиноватского машзавода. С машзаводчанами идет совместная работа. Регион взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Челябинцы взялись за восстановление дорог в республике. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог отправить детей Донецка в лагерь Анапы.

Компании Челябинской области договорились о создании совместных производств с предприятиями Донецкой народной республики. Региональные власти обратились к бизнесу с призывом наладить взаимовыгодные деловые связи. «Шесть предприятий Донецкой народной республики посетили Челябинскую область. Компании проявили заинтересованность работать совместно по группе товаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительстве региона. Представителей ДНР заинтересовало производство быстровозводимых каркасных домов. Для Донецка восстановление инфраструктуры и строительство сейчас актуальны. В Челябинск приехали представители Южного горно-металлургического комплекса, Макеевского кабельного завода, компаний «Эрлайт» (резинотехнические изделия), «Лазер» (горно-шахтное оборудование), НПО «Донвентилятор», Ясиноватского машзавода. С машзаводчанами идет совместная работа. Регион взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Челябинцы взялись за восстановление дорог в республике. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог отправить детей Донецка в лагерь Анапы.