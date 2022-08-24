24 августа 2022

Челябинский бизнес откроет производства с Донецкой республикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, уральские локомотивы, предприятие, цех, производство
Челябинский бизнес нашел общие интересы с предприятиями Донецка Фото:

Компании Челябинской области договорились о создании совместных производств с предприятиями Донецкой народной республики. Региональные власти обратились к бизнесу с призывом наладить взаимовыгодные деловые связи.

«Шесть предприятий Донецкой народной республики посетили Челябинскую область. Компании проявили заинтересованность работать совместно по группе товаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительстве региона.

Представителей ДНР заинтересовало производство быстровозводимых каркасных домов. Для Донецка восстановление инфраструктуры и строительство сейчас актуальны.

В Челябинск приехали представители Южного горно-металлургического комплекса, Макеевского кабельного завода, компаний «Эрлайт» (резинотехнические изделия), «Лазер» (горно-шахтное оборудование), НПО «Донвентилятор», Ясиноватского машзавода. С машзаводчанами идет совместная работа.

Регион взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Челябинцы взялись за восстановление дорог в республике. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог отправить детей Донецка в лагерь Анапы.

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Компании Челябинской области договорились о создании совместных производств с предприятиями Донецкой народной республики. Региональные власти обратились к бизнесу с призывом наладить взаимовыгодные деловые связи. «Шесть предприятий Донецкой народной республики посетили Челябинскую область. Компании проявили заинтересованность работать совместно по группе товаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе правительстве региона. Представителей ДНР заинтересовало производство быстровозводимых каркасных домов. Для Донецка восстановление инфраструктуры и строительство сейчас актуальны. В Челябинск приехали представители Южного горно-металлургического комплекса, Макеевского кабельного завода, компаний «Эрлайт» (резинотехнические изделия), «Лазер» (горно-шахтное оборудование), НПО «Донвентилятор», Ясиноватского машзавода. С машзаводчанами идет совместная работа. Регион взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР — Волновахой и Ясиноватой. Челябинцы взялись за восстановление дорог в республике. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог отправить детей Донецка в лагерь Анапы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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