Текслер помог отправить на курорт детей с Донбасса. Фото

07 августа 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (на фото) курирует шефство Челябинской области над двумя городами ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог в реализации отправки школьников из города Ясиновата Донецкой народной республики (ДНР) в оздоровительный лагерь в Агапе. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко. «Сегодня был организован выезд деток из Ясиноватой в детский оздоровительный лагерь „Жемчужина“ городе Анапа. Мы отправили на отдых 52 ребенка, ближайшее время еще 255 детей отправятся на море. Выражаю благодарность губернатору Челябинской области, секретарю Челябинского регионального отделения партии Единая Россия Текслеру А.Л. за помощь в реализации данного проекта», — написал Дмитрий Шевченко 7 августа на своей странице «ВКонтакте». Челябинская область взяла шефство над городами ДНР Ясиноватая и Волноваха. Здесь работает делегация Южного Урала, которая оказывает содействие в восстановлении инфраструктуры. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района. Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса. Дети из Ясиноватой отправили в Анапу Дмитрий Шевченко, ВКонтакте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер помог в реализации отправки школьников из города Ясиновата Донецкой народной республики (ДНР) в оздоровительный лагерь в Агапе. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко. «Сегодня был организован выезд деток из Ясиноватой в детский оздоровительный лагерь „Жемчужина“ городе Анапа. Мы отправили на отдых 52 ребенка, ближайшее время еще 255 детей отправятся на море. Выражаю благодарность губернатору Челябинской области, секретарю Челябинского регионального отделения партии Единая Россия Текслеру А.Л. за помощь в реализации данного проекта», — написал Дмитрий Шевченко 7 августа на своей странице «ВКонтакте». Челябинская область взяла шефство над городами ДНР Ясиноватая и Волноваха. Здесь работает делегация Южного Урала, которая оказывает содействие в восстановлении инфраструктуры. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района. Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса.