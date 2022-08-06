Челябинцы восстанавливают дороги Донбасса. Фото

07 августа 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

На улицах Волновахи кладут свежий асфальт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) волонтеры из Челябинской области приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии города. «В новую жизнь по новым дорогам. Восстановление дорог челябинцами», — сообщает Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)». Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района. Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса. В Волновахе начали ремонт дорог Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)» В городе укладывают новый асфальт Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)»

В городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) волонтеры из Челябинской области приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии города. «В новую жизнь по новым дорогам. Восстановление дорог челябинцами», — сообщает Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)». Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района. Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса.