06 августа 2022
05 августа 2022

Челябинцы восстанавливают дороги Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные рабочие, дорожные работы, дорожный знак, ремонт дороги, дорожники, сужение дороги
На улицах Волновахи кладут свежий асфальт Фото:

В городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) волонтеры из Челябинской области приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии города.

«В новую жизнь по новым дорогам. Восстановление дорог челябинцами», — сообщает Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)».

Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района.

Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса.

В Волновахе начали ремонт дорог
В городе укладывают новый асфальт

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В городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР) волонтеры из Челябинской области приступили к ремонту дорог. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии города. «В новую жизнь по новым дорогам. Восстановление дорог челябинцами», — сообщает Telegram-канал «Волноваха ДНР администрация (официальный канал)». Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов назначен первым замглавы города Волноваха и Волновахского района. Даже после освобождения многие города и села ДНР и ЛНР находятся в опасности, поскольку остаются в пределах досягаемости артиллерии украинской армии и нацбатальонов. Начавшаяся 24 февраля по указанию президента Владимира Путина спецоперация должна защитить жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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