Уральский медиаменеджер Еремин покинул «Ведомости»

Еремин планирует заняться другим направлениями бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учредитель издания «Ведомости», которое входит в медиагруппу «Бизнес Ньюс Медиа», сменил собственника. Проект покинул уральский медиаменеджер Иван Еремин. Информацию URA.RU подтвердил сам акционер.

«Действительно, я больше не акционер „Ведомостей“», — заявил Еремин и отметил что не может раскрыть условия сделки и имя нового акционера. Однако само издание сообщило в своем telegram-канале, что новым собственником стал медиаменеджер Олег Леонов, который также возглавил совет директоров компании.

Еремин рассказал, что решил выйти из проекта из-за «высокорисковой и низкомаржинальной ситуации», которая сложилась на рынке СМИ. «Лично для меня это был полезный опыт и ответственная задача: как в непростых экономических условиях перезапустить на новом уровне и сделать экономически успешным флагман деловой журналистики — газету „Ведомости“», — сказал Еремин. При этом он сообщил, что не оставит без поддержки команду издания и будет продолжать ее консультировать.

В планах медиаменеджера сконцентрироваться на развитии других направлений бизнеса. Часть из них связана с медиа иных форматов, часть — с инвестиционно-финансовым сектором. «Скоро все узнаете. Новые проекты готовятся к открытию и переформатированию, да и старые отлично работают», — заверил он.

Экс-учредитель являлся владельцем «Ведомостей» с мая 2020 года. Также Еремин является владельцем медиахолдинга «ФедералПресс» и ряд других компаний. Например, им была создана инвестиционно-консалтинговая компания Global Bridge Capital, которая инвестирует в проекты зеленой экономики, недвижимости, высокотехнологичных производств, медицины, IT, медиа и прочих отраслей. Среди партнеров проекта числятся такие страны, как Индонезия, Сингапур, Турция, ОАЭ, Сербия и других стран Балканского полуострова.