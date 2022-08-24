24 августа 2022

В Челябинске подросток без прав сбил пешехода и устроил погром

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Проверка соблюдения масочного режима водителями. Екатеринбург, полиция, яндекс такси, гибдд, дорожно патрульная служба, масочный режим, полицейский в маске
В госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В центре Челябинска 17-летний подросток без водительских прав сбил на авто Lifan пешехода на тротуаре, повредил припаркованный автомобиль и металлическую ограду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Ночью в Челябинске на улице Труда (возле пешеходной улицы Кировка) 17-летний водитель без прав не справился с управлением автомобилем Lifan. Подросток совершил наезд на стоящий автомобиль Ford, а затем повредил металлическое ограждения. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на пешехода на тротуаре», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Источник URA.RU сообщил, что молодой человек оказался за рулем арендованного автомобиля.

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В центре Челябинска 17-летний подросток без водительских прав сбил на авто Lifan пешехода на тротуаре, повредил припаркованный автомобиль и металлическую ограду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города. «Ночью в Челябинске на улице Труда (возле пешеходной улицы Кировка) 17-летний водитель без прав не справился с управлением автомобилем Lifan. Подросток совершил наезд на стоящий автомобиль Ford, а затем повредил металлическое ограждения. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на пешехода на тротуаре», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Источник URA.RU сообщил, что молодой человек оказался за рулем арендованного автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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