В Челябинске подросток без прав сбил пешехода и устроил погром

В госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Челябинска 17-летний подросток без водительских прав сбил на авто Lifan пешехода на тротуаре, повредил припаркованный автомобиль и металлическую ограду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

«Ночью в Челябинске на улице Труда (возле пешеходной улицы Кировка) 17-летний водитель без прав не справился с управлением автомобилем Lifan. Подросток совершил наезд на стоящий автомобиль Ford, а затем повредил металлическое ограждения. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на пешехода на тротуаре», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции Челябинска устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Источник URA.RU сообщил, что молодой человек оказался за рулем арендованного автомобиля.