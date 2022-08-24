24 августа 2022

Свердловскому торговцу героином изменили наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд в Кемерово. Кемерово, приставы, суд, кемерово
В суде решили добавить к наказанию еще два года колонии Фото:

Суд ужесточил наказание с 10 до 12 лет колонии наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, усилив наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Ранее наркоторговцу отправляли в колонию на 10 лет.

Силовики выяснили, что Рахмонов делал «закладки» с героином в Екатеринбурге. Задержавшие его силовики обнаружили больше семи граммов запрещенного вещества. Суд, рассматривая дело Рахмонова, учел, что ранее он уже совершал преступления, связанные с наркоторговлей.

Ранее решение суда пытались обжаловать члены ОПГ наркоторговцев, создавших интернет-магазин запрещенных веществ «Директор пляжа». Главарю группировки назначили 13 лет колонии.

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Суд ужесточил наказание с 10 до 12 лет колонии наркоторговцу Акбарджону Рахмонову, делавшему «закладки» с героином в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда, усилив наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Ранее наркоторговцу отправляли в колонию на 10 лет. Силовики выяснили, что Рахмонов делал «закладки» с героином в Екатеринбурге. Задержавшие его силовики обнаружили больше семи граммов запрещенного вещества. Суд, рассматривая дело Рахмонова, учел, что ранее он уже совершал преступления, связанные с наркоторговлей. Ранее решение суда пытались обжаловать члены ОПГ наркоторговцев, создавших интернет-магазин запрещенных веществ «Директор пляжа». Главарю группировки назначили 13 лет колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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