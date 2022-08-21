Наркодилеры из свердловской ОПГ «Директор пляжа» поспорят с судом

Наркодилеры попытаются обжаловать приговор Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Группировка свердловских наркодилеров, продававших запрещенные вещества в коктейльных трубочках через сайт «Директор пляжа», обжалует свой приговор. Согласно ему обвиняемые должны провести в колонии от 5,5 до 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Подсудимые обжалуют приговор по существу», — сообщили в пресс-службе облсуда. Заседание назначено на вечер 22 августа.

Организатор группировки Дмитрий Баженов в 2021 году получил 13 лет колонии строгого режима. Его подчиненные Владимир Дерябин, Константин Масленников, Александр Охрончук, Андрей Шашков лишены свободы на срок от 5,5 до 12,5 года. Всего в деле фигурирует пять человек.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что группировка работала с 2016 до 2019 года. Баженов нанял своего знакомого для создания «закладок» с наркотиками, завернутыми в разноцветные коктейльные трубочки, — это было отличительной чертой работы ОПГ. Организатор получал деньги за наркотики на электронные кошельки. Всего за время наркоторговли он получил 12 миллионов рублей. Силовики поймали всех фигурантов дела.

Ранее в Нижнем Тагиле приговорили к заключению в колонии наркодилера, создавшего сеть тайников с запрещенными веществами. Его приговорили к девяти годам лишения свободы.