В Магнитогорске инвалиды жалуются на плохие условия в интернате

Из-за отсутствия лифта сотрудники соцучреждения лишены прогулок Фото: Илья Московец © URA.RU

Инвалиды из Магнитогорска (Челябинская область) пожаловались на невыносимые условия проживания в доме-интернате. Как сообщил URA.RU Габидулла Мухатдинов, чья дочь Динара пребывает в данном учреждении, старики и инвалиды лишены прогулок и свежего воздуха.

«„Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов“, где содержится моя родная дочь, не имеет лифта. У неходячих больных и стариков там из-за этого ситуация хуже, чем в тюрьме. Они лишены прогулок и свежего воздуха, поскольку не могут самостоятельно спуститься со второго этажа», — рассказал URA.RU Мухатдинов.

По словам мужчины, из-за отсутствия лифта страдают не только пациенты, но и персонал учреждения. Работникам интерната приходится постоянно таскать на второй этаж еду для подопечных. В качестве решения вопроса Мухатдинов предлагает установить для инвалидов специальный подъемник.

«Так не должно быть, это позор и я хочу сдвинуть эту ситуацию. Я разговаривал с руководством учреждения и выяснилось, что для установки подъемника нужен проект. На его проектирование когда-то выделялись средства, но потом оказалось, что проект не подошел, а выделенные деньги потом исчезли. Теперь необходимо делать новый проект», — сообщил URA.RU отец дочери-инвалида.

Мухатдинов также отметил, что написал по факту отсутствия лифта обращение в областную прокуратуру. Дозвониться до руководства социального госучреждения URA.RU не удалось.