Сотрудники «Уралвагонзавода» отправили груз в Донбасс

Новую мебель изготовят для школьников в ЛНР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волчанский механический завод (Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») изготовит мебель для одной из школ Луганской народной Республики. Как рассказали на предприятии, для школьников привезут 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев.

«Предприятия Концерна УВЗ отправили в одну из школ Республики шесть комплектов ученической мебели. Это 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Произведена мебель на Волчанском механическом заводе УВЗ», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Помимо этого отмечается, что в ЛНР отправили груз с книгами, канцелярскими принадлежностями и наглядными пособиями. «Все это закуплено на средства, вырученные от металлолома. К этому проекту присоединились и другие предприятия УВЗ из Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и других городов», — подытожили там.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики.