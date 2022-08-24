24 августа 2022

Сотрудники «Уралвагонзавода» отправили груз в Донбасс

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Новую мебель изготовят для школьников в ЛНР Фото:

Волчанский механический завод (Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») изготовит мебель для одной из школ Луганской народной Республики. Как рассказали на предприятии, для школьников привезут 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев.

«Предприятия Концерна УВЗ отправили в одну из школ Республики шесть комплектов ученической мебели. Это 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Произведена мебель на Волчанском механическом заводе УВЗ», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Помимо этого отмечается, что в ЛНР отправили груз с книгами, канцелярскими принадлежностями и наглядными пособиями. «Все это закуплено на средства, вырученные от металлолома. К этому проекту присоединились и другие предприятия УВЗ из Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и других городов», — подытожили там.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики.

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Волчанский механический завод (Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») изготовит мебель для одной из школ Луганской народной Республики. Как рассказали на предприятии, для школьников привезут 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев. «Предприятия Концерна УВЗ отправили в одну из школ Республики шесть комплектов ученической мебели. Это 90 регулируемых по высоте парт и 180 стульев, шкафы для учебных пособий, столы и стулья для учителей. Произведена мебель на Волчанском механическом заводе УВЗ», — сообщили в пресс-службе предприятия. Помимо этого отмечается, что в ЛНР отправили груз с книгами, канцелярскими принадлежностями и наглядными пособиями. «Все это закуплено на средства, вырученные от металлолома. К этому проекту присоединились и другие предприятия УВЗ из Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Нижнего Новгорода и других городов», — подытожили там. Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (Луганская Народная Республика) Манолис Пилавов договорились о двустороннем сотрудничестве городов. Подписание соглашения об установлении партнерских отношений между Луганском и Нижним Тагилом состоялось 17 мая в администрации столицы Луганской Народной Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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