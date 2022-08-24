Зам мэра Нового Уренгоя взял шефство над бездомными щенками

Щенки в скором времени будут готовы отправится в семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое спасли девять бездомных щенков из-под плит, а шефство над ними взял первый заместитель мэра Виктор Пузанов. Об этом сообщил сам глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Узнал про операцию спасения 9 щенков из-под плит. <…> Решили, что именно с этих щенков и начнется история нашего нового приюта. <…> Шефство над щенками взял мой первый зам Виктор Пузанов», — говорится в сообщении мэра.

В мэрию Нового Уренгоя был направлен запрос с просьбой пояснить, в чем будет заключаться помощь щенкам со стороны Пузанов. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее руководителя развлекательного комплекса «Стрелец» в Новом Уренгое Наталью Никифорову возмутило строительство приюта рядом с комплексом. Она направила жалобу в общественную палату муниципалитета.