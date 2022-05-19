Проблема бродячих собак остро стоит в городах ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Директор развлекательного комплекса «Стрелец», расположенного в Новом Уренгое (ЯНАО), Наталья Никифорова направила в городскую общественную палату обращение о недопустимости строительства приюта для животных. Сообщение об этом размещено на личной странице автора, а также в группах социальной сети «ВКонтакте».

«Я, Никифорова Наталья Петровна, направила в общественную палату МО г. Новый Уренгой обращение о проблеме строительства приюта для бездомных животных в непосредственной близости с комплексом. Считаю недопустимым такое „соседство“ с местом отдыха горожан ни по санитарным, ни по эстетическим нормам, ни по безопасности наших гостей!» — написала Никифорова на своей странице в соцсети.

Большинство пользователей, оставивших комментарии под постом поддержали автора обращения: «Кому такая дичь пришла в голову, строить приют для собак рядом рестораном?! „Стрелец“, пожалуй, на сегодняшний день, единственное место, где можно вкусно, бюджетно, приятно, уютно, весело отдохнуть!» — написала Назиля Адамова. «Я за Стрелец! Питомник можно и в другом месте построить», — поддержал Андрей Подмарев. «Вы предлагаете сделать единственный приют в городе на луне? Адекватный человек не будет против добра», — вступилась за строительство приюта Валерия Калугина.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступило.

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