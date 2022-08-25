ФСБ: сторонник «Азова»* готовил теракт в Калининградской области

Злоумышленник планировал атаки на объектах Балтфлота
В Калининградской области предотвращен теракт. ФСБ сообщает о задержании гражданина России, сторонника «Азова»* (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России).
«Злоумышленник планировал атаки на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво», — сообщает РИА «Новости». В квартире подозреваемого обнаружили бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику «Азова».
* Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России
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