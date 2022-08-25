ФСБ: сторонник «Азова»* готовил теракт в Калининградской области

25 августа 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Злоумышленник планировал атаки на объектах Балтфлота Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Калининградской области предотвращен теракт. ФСБ сообщает о задержании гражданина России, сторонника «Азова»* (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). «Злоумышленник планировал атаки на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво», — сообщает РИА «Новости». В квартире подозреваемого обнаружили бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику «Азова». * Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России

В Калининградской области предотвращен теракт. ФСБ сообщает о задержании гражданина России, сторонника «Азова»* (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). «Злоумышленник планировал атаки на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво», — сообщает РИА «Новости». В квартире подозреваемого обнаружили бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику «Азова». * Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России