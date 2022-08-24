Спикер Думы ХМАО встретил раненых из Донбасса

Раненым оформят российские медполисы Фото: сайт Думы ХМАО

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спикер окружной Думы Борис Хохряков встретил самолет с ранеными из Донбасса. Об этом сообщается на сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

«Сейчас важно обеспечить людям спокойные, комфортные условия для прохождения лечения и реабилитации. Встреча в Югре была организована очень четко. Помимо медицинского персонала, людей встречали наши волонтеры, которые каждому предоставили средства связи, чтобы эвакуированные в Югру имели возможность связаться с родными и близкими. Управление Федеральной миграционной службы обеспечит оформление документов для получения статуса «временное убежище», — сказал Хохряков.



По словам спикера, сотрудники территориального фонда обязательного медицинского страхования оформят пациентам полисы обязательного медицинского страхования. Это позволит людям получить все медицинские и реабилитационные услуги бесплатно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югру прибыл авиационный борт Министерства обороны Российской Федерации с 22 жителями Донецкой народной республики, нуждающимися в оказании медицинской помощи и реабилитации. В числе прибывших 14 мирных жителей и 8 военнослужащих народной милиции ДНР. По маршруту нуждающихся в получении медпомощи сопроводила команда врачей из Югры, находившаяся в командировке в Макеевке с 17 августа.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевского режима.