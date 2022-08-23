Борт Минобороны привез десятки жителей Донбасса в ХМАО на лечение

Жителей ДНР будут лечить в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей Югры.

«Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем», — рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Еще пять — в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера. В ХМАО прилетели жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чебаркуль (Челябинская область) для защиты Донбасса формируется два именных военных подразделения Югры. Кроме того, туда вербуют водителей с зарплатой более 100 тысяч рублей.