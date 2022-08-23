23 августа 2022

Борт Минобороны привез десятки жителей Донбасса в ХМАО на лечение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
Жителей ДНР будут лечить в Сургуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей Югры.

«Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем», — рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Еще пять — в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера. В ХМАО прилетели жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чебаркуль (Челябинская область) для защиты Донбасса формируется два именных военных подразделения Югры. Кроме того, туда вербуют водителей с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте (ХМАО) приземлился самолет Минобороны, на котором находятся 22 человека из ДНР, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный telegram-канал властей Югры. «Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем», — рассказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. 17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Еще пять — в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера. В ХМАО прилетели жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чебаркуль (Челябинская область) для защиты Донбасса формируется два именных военных подразделения Югры. Кроме того, туда вербуют водителей с зарплатой более 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...