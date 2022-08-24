Пермский депутат поспорил с министром после вызова скорой

25 августа 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Депутат ждал бригаду скорой к ребенку почти час Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев («Единая Россия») пожаловался министру здравоохранения Анастасии Крутень на плохую работу службы скорой помощи. На пленарном заседании 25 августа он заявил, что бригада ехала к его ребенку 58 минут. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Я вызвал скорую к своему ребенку 10 августа. Она ехала 58 минут. Все это время ребенок кричал и плакал», — заявил он. Анастасия Крутень уточнила, госпитализировали ли ребенка в итоге. Хазиев ответил, что нет. «Это ответ на ваш вопрос. У нас есть норматив в 20 минут. Есть алгоритм приема вызовов старшим фельдшером первой, второй, третьей, пятой очереди. Видимо, ваш случай был не столь экстренным, учитывая, что ребенка не госпитализировали», — заявила она. Хазиев возразил, что в ожидании скорой семье пришлось прибегнуть к помощи родственников-врачей, которые осмотрели ребенка по видеосвязи. Именно так удалось снять острые симптомы. «Хорошо, мы готовы рассмотреть данный случай и предоставить вам исчерпывающую информацию», — ответила Крутень.

Депутат законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев («Единая Россия») пожаловался министру здравоохранения Анастасии Крутень на плохую работу службы скорой помощи. На пленарном заседании 25 августа он заявил, что бригада ехала к его ребенку 58 минут. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Я вызвал скорую к своему ребенку 10 августа. Она ехала 58 минут. Все это время ребенок кричал и плакал», — заявил он. Анастасия Крутень уточнила, госпитализировали ли ребенка в итоге. Хазиев ответил, что нет. «Это ответ на ваш вопрос. У нас есть норматив в 20 минут. Есть алгоритм приема вызовов старшим фельдшером первой, второй, третьей, пятой очереди. Видимо, ваш случай был не столь экстренным, учитывая, что ребенка не госпитализировали», — заявила она. Хазиев возразил, что в ожидании скорой семье пришлось прибегнуть к помощи родственников-врачей, которые осмотрели ребенка по видеосвязи. Именно так удалось снять острые симптомы. «Хорошо, мы готовы рассмотреть данный случай и предоставить вам исчерпывающую информацию», — ответила Крутень.