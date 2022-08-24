Участника митинга в поддержку Ройзмана арестовали на 15 суток

Сторонника Евгения Ройзмана арестовали на 15 суток на несанкционированной акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Силовики пришли за экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом

Суд арестовал на 15 суток екатеринбуржца Радика Ислаева, задержанного во время митинга в поддержку экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, пойманного по подозрению в дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержанного на митинге Ислаева Радика Климовича, уроженца Ревды, привлекли по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции — прим. URA.RU)», — рассказал собеседник агентства. Митинговавшему назначили 15 суток ареста.

URA.RU обратилось в пресс-службу Верх-Исетского районного суда. Там подтвердили информацию.

На митинг в поддержку Ройзмана на площади 1905 года пришли не больше двух десятков человек, которые сидели на ступеньках у памятника Ленину. Полицейские подходили к собравшимся и просили их уйти. Почти все тут же соглашались покинуть площадь, а Ислаев отказался слушаться силовиков и стал сопротивляться.

На митинге представителей СМИ было больше, чем пришедших поддержать Ройзмана. Судя по тому, что незаконные акции в поддержку Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которые, по официальной информации, посетило около трех тысяч человек, митинг в поддержку Ройзмана не был массовым или стихийным.

Ройзмана задержали утром 24 августа. Силовики пришли к нему в квартиру около 6:00, дали умыться и одеться, после чего в присутствии понятых провели обыски. Следственные мероприятия проходили в квартире экс-политика, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы. После этого Ройзмана допросили и приготовились доставить в Верх-Исетский районный суд, где будет избираться мера пресечения.