В пермском аэропорту сел правительственный спецборт

25 августа 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Кто прилетел в Пермь спецбортом, точно не известно Фото: Размик Закарян © URA.RU В аэропорту «Большое Савино» в Перми приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом говорят данные Flightradar. Источник в аэропорту подтвердил информацию о спецборте. Другой собеседник в «Большом Савино» сообщил, что речь якобы идет о прилете вице-премьера, главы минпромторга РФ Дениса Мантурова. Ранее пермские СМИ сообщали о том, что Мантуров приедет в Пермь с закрытым визитом 26 августа. Планировалось, что он посетит несколько оборонных предприятий, в том числе «Пермские моторы». Источник URA.RU на одном из оборонных заводов Перми сообщал, что на выходные было запланировано крупное мероприятие в рамках готовящегося визита Дениса Мантурова. «Утром вот поступила информация, что резко все надо приготовить сегодня», — отметил собеседник. Пресс-секретарь Мантурова Мария Дивенко опровергла информацию. Визит чиновника в Пермь, по ее словам, в графике пока не стоит. Министр сегодня и завтра работает в Москве, отметила Дивенко. Информацию о визите не подтверждают и в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

В аэропорту «Большое Савино» в Перми приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом говорят данные Flightradar. Источник в аэропорту подтвердил информацию о спецборте. Другой собеседник в «Большом Савино» сообщил, что речь якобы идет о прилете вице-премьера, главы минпромторга РФ Дениса Мантурова. Ранее пермские СМИ сообщали о том, что Мантуров приедет в Пермь с закрытым визитом 26 августа. Планировалось, что он посетит несколько оборонных предприятий, в том числе «Пермские моторы». Источник URA.RU на одном из оборонных заводов Перми сообщал, что на выходные было запланировано крупное мероприятие в рамках готовящегося визита Дениса Мантурова. «Утром вот поступила информация, что резко все надо приготовить сегодня», — отметил собеседник. Пресс-секретарь Мантурова Мария Дивенко опровергла информацию. Визит чиновника в Пермь, по ее словам, в графике пока не стоит. Министр сегодня и завтра работает в Москве, отметила Дивенко. Информацию о визите не подтверждают и в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.