24 августа 2022

В пермском аэропорту сел правительственный спецборт

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, самолет
Кто прилетел в Пермь спецбортом, точно не известно Фото:

В аэропорту «Большое Савино» в Перми приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом говорят данные Flightradar. Источник в аэропорту подтвердил информацию о спецборте. Другой собеседник в «Большом Савино» сообщил, что речь якобы идет о прилете вице-премьера, главы минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Ранее пермские СМИ сообщали о том, что Мантуров приедет в Пермь с закрытым визитом 26 августа. Планировалось, что он посетит несколько оборонных предприятий, в том числе «Пермские моторы».

Источник URA.RU на одном из оборонных заводов Перми сообщал, что на выходные было запланировано крупное мероприятие в рамках готовящегося визита Дениса Мантурова. «Утром вот поступила информация, что резко все надо приготовить сегодня», — отметил собеседник.

Пресс-секретарь Мантурова Мария Дивенко опровергла информацию. Визит чиновника в Пермь, по ее словам, в графике пока не стоит. Министр сегодня и завтра работает в Москве, отметила Дивенко. Информацию о визите не подтверждают и в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

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В аэропорту «Большое Савино» в Перми приземлился самолет специального летного отряда «Россия». Об этом говорят данные Flightradar. Источник в аэропорту подтвердил информацию о спецборте. Другой собеседник в «Большом Савино» сообщил, что речь якобы идет о прилете вице-премьера, главы минпромторга РФ Дениса Мантурова. Ранее пермские СМИ сообщали о том, что Мантуров приедет в Пермь с закрытым визитом 26 августа. Планировалось, что он посетит несколько оборонных предприятий, в том числе «Пермские моторы». Источник URA.RU на одном из оборонных заводов Перми сообщал, что на выходные было запланировано крупное мероприятие в рамках готовящегося визита Дениса Мантурова. «Утром вот поступила информация, что резко все надо приготовить сегодня», — отметил собеседник. Пресс-секретарь Мантурова Мария Дивенко опровергла информацию. Визит чиновника в Пермь, по ее словам, в графике пока не стоит. Министр сегодня и завтра работает в Москве, отметила Дивенко. Информацию о визите не подтверждают и в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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