24 августа 2022

Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае превысила тысячу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, больница, коронавирус, красная зона
Медики вновь готовятся работать в красных зонах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Более тысячи жителей Пермского края за минувшие сутки заболели коронавирусом. Треть из них — люди старше 60 лет, отмечают в правительстве.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 058 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 334 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 383 757», — говорится на сайте кабмина Прикамья.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень прогнозирует значительный рост заболеваемости на третью неделю сентября. За минувший месяц, по ее словам, заболеваемость выросла в восемь раз.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Более тысячи жителей Пермского края за минувшие сутки заболели коронавирусом. Треть из них — люди старше 60 лет, отмечают в правительстве. «За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 058 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 334 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 383 757», — говорится на сайте кабмина Прикамья. Ранее URA.RU рассказывало, что глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень прогнозирует значительный рост заболеваемости на третью неделю сентября. За минувший месяц, по ее словам, заболеваемость выросла в восемь раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...