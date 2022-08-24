Суточная заболеваемость COVID в Пермском крае превысила тысячу

Медики вновь готовятся работать в красных зонах Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более тысячи жителей Пермского края за минувшие сутки заболели коронавирусом. Треть из них — люди старше 60 лет, отмечают в правительстве.

«За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1 058 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 334 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 383 757», — говорится на сайте кабмина Прикамья.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень прогнозирует значительный рост заболеваемости на третью неделю сентября. За минувший месяц, по ее словам, заболеваемость выросла в восемь раз.