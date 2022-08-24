Завод Роскосмоса из Златоуста отправил электроплиты в Запорожье

25 августа 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Златоустовские электроплиты поставят в Запорожье за два месяца Фото: Кондрат Александров © URA.RU Завод «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) начала поставки электроплит «Мечта» в Запорожскую область Украины. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, поставки завершатся в сентябре. «АО „Златмаш“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных плит „Мечта-211Т“. Весь объем продукции будет изготовлен и поставлен в течение двух месяцев», — рассказали URA.RU в компании. Заказчиками выступили представители Запорожья. Их выбор связан с рядом причин. Среди них — популярность данной модели среди настольных двухкомфорочных плит, соотношение цены и качества товара. Продвигая на рынок продукцию гражданского назначения, завод работает над задачей диверсификации производства. В 2023 году здесь намерены начать изготовление медицинских изделий.

Завод «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) начала поставки электроплит «Мечта» в Запорожскую область Украины. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, поставки завершатся в сентябре. «АО „Златмаш“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных плит „Мечта-211Т“. Весь объем продукции будет изготовлен и поставлен в течение двух месяцев», — рассказали URA.RU в компании. Заказчиками выступили представители Запорожья. Их выбор связан с рядом причин. Среди них — популярность данной модели среди настольных двухкомфорочных плит, соотношение цены и качества товара. Продвигая на рынок продукцию гражданского назначения, завод работает над задачей диверсификации производства. В 2023 году здесь намерены начать изготовление медицинских изделий.