24 августа 2022

Завод Роскосмоса из Златоуста отправил электроплиты в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, златмаш, конвейер, сборка, завод, женщина на производстве
Златоустовские электроплиты поставят в Запорожье за два месяца Фото:

Завод «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) начала поставки электроплит «Мечта» в Запорожскую область Украины. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, поставки завершатся в сентябре.

«АО „Златмаш“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных плит „Мечта-211Т“. Весь объем продукции будет изготовлен и поставлен в течение двух месяцев», — рассказали URA.RU в компании.

Заказчиками выступили представители Запорожья. Их выбор связан с рядом причин. Среди них — популярность данной модели среди настольных двухкомфорочных плит, соотношение цены и качества товара.

Продвигая на рынок продукцию гражданского назначения, завод работает над задачей диверсификации производства. В 2023 году здесь намерены начать изготовление медицинских изделий.

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Завод «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) начала поставки электроплит «Мечта» в Запорожскую область Украины. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, поставки завершатся в сентябре. «АО „Златмаш“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных плит „Мечта-211Т“. Весь объем продукции будет изготовлен и поставлен в течение двух месяцев», — рассказали URA.RU в компании. Заказчиками выступили представители Запорожья. Их выбор связан с рядом причин. Среди них — популярность данной модели среди настольных двухкомфорочных плит, соотношение цены и качества товара. Продвигая на рынок продукцию гражданского назначения, завод работает над задачей диверсификации производства. В 2023 году здесь намерены начать изготовление медицинских изделий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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