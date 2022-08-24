Завод Роскосмоса из Златоуста отправил электроплиты в Запорожье

Завод «Златмаш» из Златоуста (Челябинская область) начала поставки электроплит «Мечта» в Запорожскую область Украины. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, поставки завершатся в сентябре.
«АО „Златмаш“ (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) поставит в Запорожскую область 60 тысяч бытовых настольных плит „Мечта-211Т“. Весь объем продукции будет изготовлен и поставлен в течение двух месяцев», — рассказали URA.RU в компании.
Заказчиками выступили представители Запорожья. Их выбор связан с рядом причин. Среди них — популярность данной модели среди настольных двухкомфорочных плит, соотношение цены и качества товара.
Продвигая на рынок продукцию гражданского назначения, завод работает над задачей диверсификации производства. В 2023 году здесь намерены начать изготовление медицинских изделий.
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