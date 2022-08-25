В национальных селах ЯНАО закроют вертолетные площадки

Ремонт площадок не повлияет на перевозку пассажиров Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Давно не ремонтировавшиеся вертолетные площадки в национальных селах Надымского района ЯНАО Ныда и Кутопьюган будут закрыты на ремонт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, перевозки пассажиров при этом продолжатся.

«Решение о включении в программу капитального ремонта вертолетных площадок в Ныде и Кутопьюгане принято в связи с тем, что их ремонт не производился длительное время. При этом вертолетная площадка в Яр-Сале отвечает всем требованиям транспортной безопасности и в ремонте не нуждается», — говорится в сообщении к документу.

В правительстве ЯНАО агентству добавили, что перевозка пассажиров продолжится и во время ремонта площадок. «Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров посадка вертолетов будет осуществляться на временные оборудованные вертолетные площадки», — ответили в правительстве. Когда в последний раз ремонтировали данные площадки, агентству не сказали. «У нас нет такой информации», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселки Ныда и Кутопьюган впервые проведут канализацию. Прокуратура ЯНАО не раз обращала внимание окружных властей на эту проблему.