25 августа 2022
24 августа 2022

В национальных селах ЯНАО закроют вертолетные площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, кочевники, оленевод, ямал
Ремонт площадок не повлияет на перевозку пассажиров Фото:

Давно не ремонтировавшиеся вертолетные площадки в национальных селах Надымского района ЯНАО Ныда и Кутопьюган будут закрыты на ремонт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, перевозки пассажиров при этом продолжатся.

«Решение о включении в программу капитального ремонта вертолетных площадок в Ныде и Кутопьюгане принято в связи с тем, что их ремонт не производился длительное время. При этом вертолетная площадка в Яр-Сале отвечает всем требованиям транспортной безопасности и в ремонте не нуждается», — говорится в сообщении к документу.

В правительстве ЯНАО агентству добавили, что перевозка пассажиров продолжится и во время ремонта площадок. «Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров посадка вертолетов будет осуществляться на временные оборудованные вертолетные площадки», — ответили в правительстве. Когда в последний раз ремонтировали данные площадки, агентству не сказали. «У нас нет такой информации», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселки Ныда и Кутопьюган впервые проведут канализацию. Прокуратура ЯНАО не раз обращала внимание окружных властей на эту проблему.

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Давно не ремонтировавшиеся вертолетные площадки в национальных селах Надымского района ЯНАО Ныда и Кутопьюган будут закрыты на ремонт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, перевозки пассажиров при этом продолжатся. «Решение о включении в программу капитального ремонта вертолетных площадок в Ныде и Кутопьюгане принято в связи с тем, что их ремонт не производился длительное время. При этом вертолетная площадка в Яр-Сале отвечает всем требованиям транспортной безопасности и в ремонте не нуждается», — говорится в сообщении к документу. В правительстве ЯНАО агентству добавили, что перевозка пассажиров продолжится и во время ремонта площадок. «Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров посадка вертолетов будет осуществляться на временные оборудованные вертолетные площадки», — ответили в правительстве. Когда в последний раз ремонтировали данные площадки, агентству не сказали. «У нас нет такой информации», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в поселки Ныда и Кутопьюган впервые проведут канализацию. Прокуратура ЯНАО не раз обращала внимание окружных властей на эту проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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