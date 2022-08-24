24 августа 2022

Челябинская ОПГ незаконно ввезла в Россию 15 тысяч мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, очередь , фмс, гастарбайтеры
Все мигранты работали и жили по поддельным документам Фото:

Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 11 организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Благодаря им, в Россию незаконно прибыли 15 тысяч иностранных граждан, дело передано в Советский районный суд, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД области информацию подтвердили.

По данным URA.RU, Абдусаттор Шодиев и Мария Токарева в 2015 году создали в Челябинске организованное преступное сообщество (ОПС) на базе ООО «Академия бизнеса», состоящее из четырех самостоятельно функционирующих ОПГ. В трех из них назначили руководителей, четвертым Токарева руководила сама. Всего в состав ОПС вошли 13 человек организаторов и участников. В настоящий момент один из них умер, уголовное дело в отношении еще одного передано в суд ранее в связи с заключением досудебного соглашения.

Участники сообщества, по данным следствия, предоставляли иностранцам фиктивные прописки, документы о сдаче экзамена по русскому языку. Также с ними заключали липовые трудовые договоры и даже фиктивные браки с русскими женщинами.

«Обвиняемые за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги. В результате противоправных деяний обвиняемые способствовали незаконному пребыванию в России не менее 15 тысяч иностранных граждан», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД области.

В ходе следствия проведено 28 компьютерных исследований, три судебно-психиатрические экспертизы, допрошено около 700 человек. Обвинение предъявлено пятерым руководителям и шестерым участникам криминальной организации. Им вменяется совершение преступлений по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества участие в нем), ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Уголовное дело, состоящее из 237 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Преступление в 2021 году выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму во взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции областного Главка, а также представителями регионального управления ФСБ России. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.

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Главное следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 11 организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией. Благодаря им, в Россию незаконно прибыли 15 тысяч иностранных граждан, дело передано в Советский районный суд, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД области информацию подтвердили. По данным URA.RU, Абдусаттор Шодиев и Мария Токарева в 2015 году создали в Челябинске организованное преступное сообщество (ОПС) на базе ООО «Академия бизнеса», состоящее из четырех самостоятельно функционирующих ОПГ. В трех из них назначили руководителей, четвертым Токарева руководила сама. Всего в состав ОПС вошли 13 человек организаторов и участников. В настоящий момент один из них умер, уголовное дело в отношении еще одного передано в суд ранее в связи с заключением досудебного соглашения. Участники сообщества, по данным следствия, предоставляли иностранцам фиктивные прописки, документы о сдаче экзамена по русскому языку. Также с ними заключали липовые трудовые договоры и даже фиктивные браки с русскими женщинами. «Обвиняемые за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги. В результате противоправных деяний обвиняемые способствовали незаконному пребыванию в России не менее 15 тысяч иностранных граждан», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД области. В ходе следствия проведено 28 компьютерных исследований, три судебно-психиатрические экспертизы, допрошено около 700 человек. Обвинение предъявлено пятерым руководителям и шестерым участникам криминальной организации. Им вменяется совершение преступлений по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества участие в нем), ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Уголовное дело, состоящее из 237 томов, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. Преступление в 2021 году выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму во взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции областного Главка, а также представителями регионального управления ФСБ России. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.
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