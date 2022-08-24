24 августа 2022

Челябинский вуз вошел в ТОП-100 по России

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, книги, юургу, история россии, декорация, начертательная геометрия
Челябинский вуз упрочил свои позиции в российском рейтинге Фото:

Рейтинговое агентство RAEX включило Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) из Челябинска в ТОП-100 вузов России. Как следует из данных рейтинга, за год учебное заведение поднялось выше на пять строк.

«В рейтинге ЮУрГУ занял 56 место. Год назад вуз находился на 61 позиции», — сообщается на сайте агентства.

Учебные заведения оценивались по ряду параметров. Среди них — условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников и уровень исследовательской деятельности.

В рейтинге компанию челябинскому вузу составили ведущие российские и региональные университеты. По данным составителей списка, вуз ведет инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники.

ЮУрГУ также участвует в других рейтингах агентства. Так, в 2022 году он занял 11 место в предметных рейтингах «Строительство» и «Энергетика», 17 строку в рейтинге «Технологии материалов».

Приоритет в развитии высшего образования и науки в России продекларировали на уровне президента Владимира Путина. Глава государства объявил проведение в стране Десятилетия науки и технологий. В рамках проекта на исследования и социальную инфраструктуру будет потрачено 500 миллиардов рублей.

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Рейтинговое агентство RAEX включило Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) из Челябинска в ТОП-100 вузов России. Как следует из данных рейтинга, за год учебное заведение поднялось выше на пять строк. «В рейтинге ЮУрГУ занял 56 место. Год назад вуз находился на 61 позиции», — сообщается на сайте агентства. Учебные заведения оценивались по ряду параметров. Среди них — условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников и уровень исследовательской деятельности. В рейтинге компанию челябинскому вузу составили ведущие российские и региональные университеты. По данным составителей списка, вуз ведет инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. ЮУрГУ также участвует в других рейтингах агентства. Так, в 2022 году он занял 11 место в предметных рейтингах «Строительство» и «Энергетика», 17 строку в рейтинге «Технологии материалов». Приоритет в развитии высшего образования и науки в России продекларировали на уровне президента Владимира Путина. Глава государства объявил проведение в стране Десятилетия науки и технологий. В рамках проекта на исследования и социальную инфраструктуру будет потрачено 500 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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