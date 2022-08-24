В ХМАО возбудили дело на директора крупной УК

На руководителя крупной управляющей компании Нижневартовска завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении руководителя управляющей компании в Нижневартовске возбудили уголовное дело из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, руководитель компании скрыл больше 13 миллионов рублей. Информация о возбуждении уголовного дела опубликована на сайте СУ СК по ХМАО.

«Руководитель акционерного общества, будучи осведомленным об имеющейся у организации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, умышленно осуществил сокрытие денежных средств общества на общую сумму свыше 13 миллионов рублей путем направления финансовых поручений в сторонние организации», — сказано в сообщении СК.

По версии инсайдера агентства, речь может идти об экс-директоре «Управляющей компании №2» в Нижневартовске Дмитрии Дадеркине, а вероятные махинации с сокрытием денежных средств относятся к периоду с 2020 года, когда он еще возглавлял УК. На данный момент Дадеркин является руководителем городской управляющей компании №1. В следственном управлении следственного комитета России по ХМАО не раскрывают фамилию фигуранта в интересах следствия. Ранее следователи организовали проверку в отношении компании из-за сообщений о преступлении. Тогда следствием были проверены документы по финансово-хозяйственным отношениям между нижневартовским расчетно-информационным центром (НРИЦ) и УК №2. В разговоре с журналистом агентства Дадеркин заверил, что не слышал о возбуждении уголовного дела, от дальнейших комментариев он отказался.

Ранее URA.RU писало, что в 2020 году десятки сотрудников УК №2 находились на грани увольнения. По словам сотрудников компании, люди сидят без работы и им снизили зарплату. Тогда директор УК-2 Дмитрий Дадеркин объяснил, что из-за отсутствия работы часть коллектива пришлось отправить в так называемый «простой».