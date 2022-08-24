24 августа 2022

Жители ЯНАО поссорились с мэрией города из-за спортплощадки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, баскетбол, спортивная площадка, спорт, баскетбольная площадка
Горожане сообщили, что повреждения на площадке так и не устранили Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на городские власти, которые не устранили повреждения на спортивной площадке. При этом горожанам ответили, что площадку привели в порядок, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

«Вранье! Ничего не починили! Не стыдно?» — написала Антонина Лим в группе «Злой и добрый Надымчанин», опубликовав соответствующие фото. «Ну вот я на протяжении недели с малышом там гуляла, дырки как были, так и есть», — подчеркнула Динара Абраимова. «Не понимаю просто, зачем так обманывать», — ответила Антонина Лим. «Вы не понимаете, это ответ из будущего», — добавил Антон Новоселов.

В мэрии агентству сообщили, что новые поломки на этой площадке фиксируются практически ежедневно. «Ремонт после указанного в сообщении обращения был выполнен, но после ограждение вновь было сломано. К сожалению, жители не слишком заботятся о соблюдении порядка на недавно отремонтированной территории. Характер повреждений говорит о том, что они не случайны — сломать ограждения таким образом во время игр или при попадании мяча невозможно», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что вандалы в парке Ноябрьска разгромили детскую площадку. Информацию с видеокамер передали в правоохранительные органы.

Повреждения
Спортивная площадка

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Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на городские власти, которые не устранили повреждения на спортивной площадке. При этом горожанам ответили, что площадку привели в порядок, сообщили они в соцсети «ВКонтакте». «Вранье! Ничего не починили! Не стыдно?» — написала Антонина Лим в группе «Злой и добрый Надымчанин», опубликовав соответствующие фото. «Ну вот я на протяжении недели с малышом там гуляла, дырки как были, так и есть», — подчеркнула Динара Абраимова. «Не понимаю просто, зачем так обманывать», — ответила Антонина Лим. «Вы не понимаете, это ответ из будущего», — добавил Антон Новоселов. В мэрии агентству сообщили, что новые поломки на этой площадке фиксируются практически ежедневно. «Ремонт после указанного в сообщении обращения был выполнен, но после ограждение вновь было сломано. К сожалению, жители не слишком заботятся о соблюдении порядка на недавно отремонтированной территории. Характер повреждений говорит о том, что они не случайны — сломать ограждения таким образом во время игр или при попадании мяча невозможно», — пояснили там. Ранее сообщалось, что вандалы в парке Ноябрьска разгромили детскую площадку. Информацию с видеокамер передали в правоохранительные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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