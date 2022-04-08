08 апреля 2022
07 апреля 2022

В ЯНАО вандалы разгромили детскую площадку. «Без слез не взглянешь». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, детская площадка, семья на прогулке, виды города пермь, зима в городе, детские качели
Подрядчик обещал починить испорченные сооружения (архивное фото) Фото:

Вандалы в парке Ноябрьска (ЯНАО) разгромили детскую площадку. Об этом местные жители сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Говорили, что в парке по всему периметру установленны камеры. Тогда почему никого не наказывают за вандализм? Во что превратили детский парк, без слез не взглянешь», — написал в группе «Злой Ноябрянин» анонимный пользователь, опубликовав фото детской площадки.

В мэрии URA.RU ответили, что информацию с видеокамер передали в правоохранительные органы. «Подрядчик устранит все дефекты при сезонном обслуживании, после наступления благоприятных погодных условий», — прокомментировали пост в администрации Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что вандалы в Губкинском разрисовали стену с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Власти обещали найти юных художников и предпринять необходимые меры.

Хулиганы разрисовали детский домик и выбили окно
Вандалы разгромили детскую площадку

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Вандалы в парке Ноябрьска (ЯНАО) разгромили детскую площадку. Об этом местные жители сообщают в соцсети «ВКонтакте». «Говорили, что в парке по всему периметру установленны камеры. Тогда почему никого не наказывают за вандализм? Во что превратили детский парк, без слез не взглянешь», — написал в группе «Злой Ноябрянин» анонимный пользователь, опубликовав фото детской площадки. В мэрии URA.RU ответили, что информацию с видеокамер передали в правоохранительные органы. «Подрядчик устранит все дефекты при сезонном обслуживании, после наступления благоприятных погодных условий», — прокомментировали пост в администрации Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что вандалы в Губкинском разрисовали стену с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Власти обещали найти юных художников и предпринять необходимые меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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