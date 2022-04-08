Подрядчик обещал починить испорченные сооружения (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вандалы в парке Ноябрьска (ЯНАО) разгромили детскую площадку. Об этом местные жители сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Говорили, что в парке по всему периметру установленны камеры. Тогда почему никого не наказывают за вандализм? Во что превратили детский парк, без слез не взглянешь», — написал в группе «Злой Ноябрянин» анонимный пользователь, опубликовав фото детской площадки.

В мэрии URA.RU ответили, что информацию с видеокамер передали в правоохранительные органы. «Подрядчик устранит все дефекты при сезонном обслуживании, после наступления благоприятных погодных условий», — прокомментировали пост в администрации Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что вандалы в Губкинском разрисовали стену с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Власти обещали найти юных художников и предпринять необходимые меры.

Хулиганы разрисовали детский домик и выбили окно группа «Злой Ноябрянин»

Вандалы разгромили детскую площадку группа «Злой Ноябрянин»