Путин представил к наградам нефтяников ХМАО

25 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Президент представил к наградам 60 югорчан Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин представил к наградам нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 1 степени: Владимира Бутузова, ПАО „Сургутнефтегаз“, Дамира Гареева, ПАО „Сургутнефтегаз“, Ивана Заблоцкого, ПАО „Сургутнефтегаз“, Владимира Кырму, ПАО „Сургутнефтегаз“, Александра Оглы, ПАО „Сургутнефтегаз“, Ольгу Романенко, ПАО „Сургутнефтегаз“ », — следует из документа. Среди прочего нефтяников отметили наградами «За заслуги перед Отечеством» второй степени и «Орденом дружбы», а также присвоили почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской федерации», «Заслуженный строитель Российской федерации», «Заслуженный эколог Российской федерации», «Заслуженный экономист Российской федерации», «Заслуженный энергетик Российской федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Полный текст указа главы государства, в котором к наградам представлены 60 жителей ХМАО, опубликован на официальном сайте президента.



Ранее URA.RU сообщало, что в числе восьми жителей ХМАО, получивших госнаграды и звания от президента России Владимира Путина, и российский космонавт, уроженец Нижневартовска, Сергей Рыжиков. Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин представил к наградам нефтяников Ханты-Мансийского автономного округа. Указ об этом опубликован на официальном сайте главы государства. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ 1 степени: Владимира Бутузова, ПАО „Сургутнефтегаз“, Дамира Гареева, ПАО „Сургутнефтегаз“, Ивана Заблоцкого, ПАО „Сургутнефтегаз“, Владимира Кырму, ПАО „Сургутнефтегаз“, Александра Оглы, ПАО „Сургутнефтегаз“, Ольгу Романенко, ПАО „Сургутнефтегаз“ », — следует из документа. Среди прочего нефтяников отметили наградами «За заслуги перед Отечеством» второй степени и «Орденом дружбы», а также присвоили почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской федерации», «Заслуженный строитель Российской федерации», «Заслуженный эколог Российской федерации», «Заслуженный экономист Российской федерации», «Заслуженный энергетик Российской федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской федерации». Полный текст указа главы государства, в котором к наградам представлены 60 жителей ХМАО, опубликован на официальном сайте президента. Ранее URA.RU сообщало, что в числе восьми жителей ХМАО, получивших госнаграды и звания от президента России Владимира Путина, и российский космонавт, уроженец Нижневартовска, Сергей Рыжиков. Инструктор-космонавт-испытатель отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.