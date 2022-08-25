Путин приказал увеличить число военных в России

Владимир Путин подписал указ об увеличении штата ВС РФ
Штатная численность военных в России увеличилась до 1,15 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 военнослужащих», — говориться в указе Путина.
Согласно предыдущему указу Путина от 2017 года, численность штата ВС РФ составляла 1,9 млн человек. Из них 1,013 млн — военные.
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