Путин приказал увеличить число военных в России

25 августа 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об увеличении штата ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Штатная численность военных в России увеличилась до 1,15 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 военнослужащих», — говориться в указе Путина. Согласно предыдущему указу Путина от 2017 года, численность штата ВС РФ составляла 1,9 млн человек. Из них 1,013 млн — военные.

Штатная численность военных в России увеличилась до 1,15 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 военнослужащих», — говориться в указе Путина. Согласно предыдущему указу Путина от 2017 года, численность штата ВС РФ составляла 1,9 млн человек. Из них 1,013 млн — военные.