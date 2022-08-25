Путин приказал увеличить число военных в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин подписал указ об увеличении штата ВС РФ Фото:

Штатная численность военных в России увеличилась до 1,15 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 военнослужащих», — говориться в указе Путина.

Согласно предыдущему указу Путина от 2017 года, численность штата ВС РФ составляла 1,9 млн человек. Из них 1,013 млн — военные.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Штатная численность военных в России увеличилась до 1,15 млн человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2039758 человек. Из них 1150628 военнослужащих», — говориться в указе Путина. Согласно предыдущему указу Путина от 2017 года, численность штата ВС РФ составляла 1,9 млн человек. Из них 1,013 млн — военные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...