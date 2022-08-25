В Курганской области не раскрыли тысячи преступлений

В регионе сообщили о качестве раскрываемости преступлений с начала года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за последние семь месяцев остались нераскрытыми более 2 000 преступлений. Данная информация была размещена 25 августа на сайте областной прокуратуры.

«В своем выступлении и. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Шишков А.Г. отметил, что за семь месяцев 2022 года в области остались нераскрытыми более 2 000 преступлений. Основная часть из них приходится на уголовно наказуемые деяния корыстной направленности», — указано в сообщении.

Об этом стало известно во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона, которое провел прокурор Курганской области Андрей Назаров. На заседании обсудили основные причины неэффективной работы во время раскрытия преступлений. Руководителям правоохранительных органов поручили уделять пристальное внимание борьбе с сотовыми мошенничествами.