24 августа 2022

Судоходству в Тюменской области грозит остановка

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение ишим
Река Ишим заметно мельчает Фото:

В Тюменской области из-за сильного снижения уровня воды на реке Ишим возможна остановка движения судоходного транспорта. Об этом агентству URA.RU рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве сообщают, что к началу сентября на реке Ишим ожидается опасное явление — низкая межень (уровень воды ниже минус 150 см в течение 10 дней и более). «В результате немногочисленного выпадения осадков и длительного засушливого периода в реке Ишим наблюдается падание уровня воды. Это может привести к затруднению движения судов и обнажить водозаборные сооружения», — сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что Ишим имеет транспортное значение — навигация по ней открыта с апреля по ноябрь. Также река является рыбохозяйственным водоемом.

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В Тюменской области из-за сильного снижения уровня воды на реке Ишим возможна остановка движения судоходного транспорта. Об этом агентству URA.RU рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ведомстве сообщают, что к началу сентября на реке Ишим ожидается опасное явление — низкая межень (уровень воды ниже минус 150 см в течение 10 дней и более). «В результате немногочисленного выпадения осадков и длительного засушливого периода в реке Ишим наблюдается падание уровня воды. Это может привести к затруднению движения судов и обнажить водозаборные сооружения», — сообщили в управлении. В ведомстве добавили, что Ишим имеет транспортное значение — навигация по ней открыта с апреля по ноябрь. Также река является рыбохозяйственным водоемом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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