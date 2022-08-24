Судоходству в Тюменской области грозит остановка

Река Ишим заметно мельчает Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области из-за сильного снижения уровня воды на реке Ишим возможна остановка движения судоходного транспорта. Об этом агентству URA.RU рассказали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве сообщают, что к началу сентября на реке Ишим ожидается опасное явление — низкая межень (уровень воды ниже минус 150 см в течение 10 дней и более). «В результате немногочисленного выпадения осадков и длительного засушливого периода в реке Ишим наблюдается падание уровня воды. Это может привести к затруднению движения судов и обнажить водозаборные сооружения», — сообщили в управлении.

В ведомстве добавили, что Ишим имеет транспортное значение — навигация по ней открыта с апреля по ноябрь. Также река является рыбохозяйственным водоемом.