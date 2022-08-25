В Кургане обсуждают задумку Шумкова вернуть Богомолова в политику

К большой политике в Кургане задумали привлечь экс-чиновников, в том числе Олега Богомолова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков задумал вернуть в большую политику бывших высокопоставленных чиновников. В числе персон называют экс-главу региона Олега Богомолова. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям региона.

«У Шумкова появилась идея привлечь к большой политике бывших высокопоставленных чиновников. В частности, называют кандидатуры Олега Богомолова [экс-губернатор области], Александра Мазеина [бывший замгубернатора, работал при Богомолове], Людмилы Новиковой [экс-глава Шадринска]», — подчеркнул источник из политической элиты. По его словам, так нынешней губернатор планирует поднять свой авторитет и заработать себе дополнительные баллы. Другой инсайдер уверен, что такое развитие маловероятно. Он добавил, что в регионе создана новая команда, которая выполняет свои задачи.

Социолог Сергей Ширяев пояснил URA.RU, что идея не новая, но, по его мнению, продуктивная. «Раньше были некие экспертные советы. В них входили люди, которые долгое время работали в различных управлениях и знали отдельные направления, чаяния определенных групп населения. Это хороший ход с точки зрения информированности губернатора и работы с населением. Если это не декларация о намерениях, а именно призыв к действию, то считаю, что будут плюсы», — подчеркнул Ширяев.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Мазеин заявил, что предложений вернуться в большую политику ему не поступало. «Ничего об этом не знаю. Нынешняя команда работает довольно давно. И я наблюдаю противоположную тенденцию — абсолютное отстранение предыдущих опытных госслужащих», — сообщил он. До бывшего губернатора Курганской области Олега Богомолова дозвониться не удалось. На телефонный звонок никто не ответил. До экс-мэра Шадринска Людмилы Новиковой по имеющемуся в редакции номеру телефона также не удалось дозвониться.

В департамент информационной и внутренней политики региона направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Олег Богомолов руководил Курганской областью с декабря 1996 года по февраль 2014 года. Мазеин работал в областном правительстве с 2002 по 2010 годы. С мая 2010-го по сентябрь 2020-го возглавлял областной Совет ветеранов. Людмила Новикова была мэром Шадринска с 2014 по 2019 гг.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе заговорили о возвращении в региональную политику Новиковой в новом статусе. По данным инсайдеров, в администрации города для нее могли ввести должность советника действующего главы.