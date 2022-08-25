В США признали санкции против РФ бесполезными для Украины

25 августа 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Санкции Запада не помогут Украине в долгосрочной перспективе, считает Стивен Вертхейм Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Запада не помогут Украине в долгосрочной перспективе. Такое заявление в интервью журналу Foreign Policy сделал старший научный сотрудник Американской программы управления государством, историк Стивен Вертхейм. «Меня беспокоит, куда движется роль Вашингтона в этом конфликте. Я думаю, что санкции были своего рода излишеством, и, например, санкции в отношении российского Центробанка не заставляют Россию остановиться. Меня беспокоит то, что мы как бы попали в эту эскалаторную санкционную динамику, которая, в конечном итоге, необязательно приведет к хорошим результатам для Украины в долгосрочной перспективе», — сказал Вертхейм. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства считает, что Запад «выбросил на помойку» принципы всемирной торговли, пишет «Дни.ру». Путин подчеркнул, что санкции не помешали России увеличить доходы, пишет агентство Nation News.

Антироссийские санкции Запада не помогут Украине в долгосрочной перспективе. Такое заявление в интервью журналу Foreign Policy сделал старший научный сотрудник Американской программы управления государством, историк Стивен Вертхейм. «Меня беспокоит, куда движется роль Вашингтона в этом конфликте. Я думаю, что санкции были своего рода излишеством, и, например, санкции в отношении российского Центробанка не заставляют Россию остановиться. Меня беспокоит то, что мы как бы попали в эту эскалаторную санкционную динамику, которая, в конечном итоге, необязательно приведет к хорошим результатам для Украины в долгосрочной перспективе», — сказал Вертхейм. Страны Запада ввели антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Глава государства считает, что Запад «выбросил на помойку» принципы всемирной торговли, пишет «Дни.ру». Путин подчеркнул, что санкции не помешали России увеличить доходы, пишет агентство Nation News.