Суд отправил Евгения Ройзмана домой

Евгений Ройзман был задержан 24 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить Ройзмана на свободу до вынесения приговора, запретив ему лишь выкладывать посты в социальных сетях и общаться с кем-либо без разрешения следователя. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Суд постановил избрать в отношении Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий», — передает корреспондент слова судьи. Следствие просило отпускать Ройзмана из дома только на одну минуту, но суд не удовлетворил это условие. Экс-мэр не сможет общаться с другими людьми, кроме защитника, представителей власти и экстренных служб.

Евгений Ройзман был задержан по подозрению в дискредитации армии РФ, после чего доставлен на допрос и в суд. Силовики провели обыски в его квартире, Фонде Ройзмана и музее Невьянской иконы, где изъяли некоторые вещи экс-мэра. Поводом для заведения уголовного дела стали высказывания на видеохостинге YouTube. Сам Ройзман своей вины не признает и утверждает, что не стесняется своих высказываниях.