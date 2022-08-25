Свердловские власти поддержали возвращение масочного режима

Павел Креков сообщил, что свердловские власти внимательно следят за ситуацией с коронавирусом Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский замгубернатора, заместитель руководителя областного оперштаба Павел Креков поддержал идею ввести в регионе масочный режим, но уточнил, что решение будет приниматься на основании объективных показателей и поведения людей. Об этом он сообщил URA.RU.

«Показатель ежесуточной выявляемости новой коронавирусной инфекции в последнее время растет. <…> Сейчас прорабатываются различные варианты реагирования — вплоть до возврата масочного режима, отдельных мер, связанных с образовательным процессом», — рассказал Креков.

Он уточнил, что вопрос введения коронавирусных ограничений будет зависеть от поведения людей, которые должны внимательно следить за своим здоровьем. Одним из главных критериев, на которой опираются власти при оценке возможности вернуть масочный режим, является загруженность больниц.

Главный врач станции скорой медицинской помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев сообщил URA.RU, что в последние несколько недель люди стали значительно чаще обращаться к медикам за срочной помощью. В связи с этим введение обязательного ношения масок обосновано, уточнил Пушкарев.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало вернуть коронавирусные ограничения и, в том числе, масочный режим. В регионе почти два месяца растет заболеваемость COVID-19.