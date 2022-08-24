РПН рекомендовал вернуть масочный режим в Свердловской области

Из-за роста заболеваемости коронавирусом ношение масок в Свердловской области необходимо вернуть. С такой рекомендацией выступило региональное управление Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.
«В связи с ростом заболеваемости и в связи с дополнительными эпидемиологическими рисками управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендует ввести масочный режим в регионе в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте, в закрытых помещениях, то есть по месту учебы, работы», — заявила замглавы управления Анжелика Пономарева.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рост заболеваемости в Свердловской области наблюдается уже седьмую неделю. В данный момент темы составляют 110 случаев на 100 тысяч населения. В ближайшее время, указали в ведомстве, появятся дополнительные риски — из-за начала учебного года.
Официального решения региональных властей о возврате масочного режима еще не было. Обязательное ношение масок было отменено в Свердловской области с 3 июня. А остальные коронавирусные ограничения губернатор Евгений Куйвашев снял 10 марта. В середине августа федеральный Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим на Среднем Урале.
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