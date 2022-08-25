Из-за сильного дождя в городе образовались глубокие лужи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи. Их высота доходила до фар легковушек, видно на видео, опубликованном в соцсетях.

«В Пионерском машины „поплыли“ после дождя», — рассказал автор видео, опубликованного в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На нем, предположительно, снят участок дороги возле БЦ «Основа» на перекрестке улиц Маяковского — Уральская. Уровень воды настолько высокий, что доходит до фар легковых машин.

В Екатеринбурге сегодня прошел сильный дождь. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Карла Либкнехта ветром унесло «Газель».