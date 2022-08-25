В Екатеринбурге машины «поплыли» после дождя. Видео

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Дождливая погода. Тюмень, лужа, погода, непогода, весна, отражение в луже, осень, голые деревья
Из-за сильного дождя в городе образовались глубокие лужи Фото:

В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи. Их высота доходила до фар легковушек, видно на видео, опубликованном в соцсетях.

«В Пионерском машины „поплыли“ после дождя», — рассказал автор видео, опубликованного в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На нем, предположительно, снят участок дороги возле БЦ «Основа» на перекрестке улиц Маяковского — Уральская. Уровень воды настолько высокий, что доходит до фар легковых машин.

В Екатеринбурге сегодня прошел сильный дождь. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Карла Либкнехта ветром унесло «Газель».

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В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга после ливня образовались глубокие лужи. Их высота доходила до фар легковушек, видно на видео, опубликованном в соцсетях. «В Пионерском машины „поплыли“ после дождя», — рассказал автор видео, опубликованного в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На нем, предположительно, снят участок дороги возле БЦ «Основа» на перекрестке улиц Маяковского — Уральская. Уровень воды настолько высокий, что доходит до фар легковых машин. В Екатеринбурге сегодня прошел сильный дождь. Ранее URA.RU сообщало, что на улице Карла Либкнехта ветром унесло «Газель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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