Челябинский экс-силовик претендует на пост главы крупного суда

25 августа 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Денис Лекарь (на фото) не первый раз пытается попасть на руководящий пост в Центральный райсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Денис Лекарь претендует на пост председателя Центрального районного суда Челябинска. Его заявление об этом 26 августа рассмотрит квалификационная коллегия судей региона. Согласно данным на сайте ККС Челябинской области, на внеочередном заседании коллегии, которое пройдет 26 августа, будут рассмотрены заявления Дениса Лекаря и действующего председателя Рамзии Лутфуллоевой о даче рекомендаций на должность председателя Центрального райсуда. Полномочия Лутфуллоевой на посту председателя истекают в конце текущего года. Она занимает пост с декабря 2016 года. Все это время в суде и вокруг него происходят скандалы. Также Лутфуллоева хотела попасть в седьмой кассационный суд, но в рекомендации на должность ей отказали. Денис Лекарь после выхода на пенсию со службы в МВД стал судьей Сосновского районного суда Челябинской области, затем перешел в коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда. Несколько лет назад он подавал документы на пост зампредседателя Центрального райсуда, получил рекомендацию квалколлегии, но отказ в кадровой комиссии администрации президента.

Бывший начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области Денис Лекарь претендует на пост председателя Центрального районного суда Челябинска. Его заявление об этом 26 августа рассмотрит квалификационная коллегия судей региона. Согласно данным на сайте ККС Челябинской области, на внеочередном заседании коллегии, которое пройдет 26 августа, будут рассмотрены заявления Дениса Лекаря и действующего председателя Рамзии Лутфуллоевой о даче рекомендаций на должность председателя Центрального райсуда. Полномочия Лутфуллоевой на посту председателя истекают в конце текущего года. Она занимает пост с декабря 2016 года. Все это время в суде и вокруг него происходят скандалы. Также Лутфуллоева хотела попасть в седьмой кассационный суд, но в рекомендации на должность ей отказали. Денис Лекарь после выхода на пенсию со службы в МВД стал судьей Сосновского районного суда Челябинской области, затем перешел в коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда. Несколько лет назад он подавал документы на пост зампредседателя Центрального райсуда, получил рекомендацию квалколлегии, но отказ в кадровой комиссии администрации президента.