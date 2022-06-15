Верховный суд РФ лишил главу челябинского суда шанса на повышение

Решение было принято за одно заседание Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Верховный суд РФ 16 июня отказал в удовлетворении иска председателя Центрального районного суда Рамзии Лутфуллоевой, которая оспаривала отказ рекомендовать ее на вышестоящую должность. Информация об этом содержится в картотеке дел ВС РФ.

«Административное производство по иску Лутфуллоевой Р.Р. об оспаривании решения ВККС РФ об отказе в рекомендации кандидатом на должность судьи. Отказано в удовлетворении иска», — говорится в карточке дела.

Рамзия Лутфуллоева подала исковое заявление в Верховный суд после того, как высшая квалификационная коллегия судей РФ отказалась рекомендовать ее на должность на должность судьи Седьмого кассационного суда. Это была вторая попытка Лутфуллоевой получить повышение: летом 2021 года ВККС также отказала ей в рекомендации. Причиной для этого могли стать ее конфликты с коллективом.

Полномочия Лутфуллоевой на посту председателя Центрального райсуда истекают в конце текущего года. Конкурс на пост нового председателя объявлен, прием документов от кандидатов завершен.