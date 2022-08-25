Силовики уже возбудили уголовное дело о нарушение правил охраны труда Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Среднеуральске (Свердловская область) слесарь и двое женщин-операторов очистных сооружений отравились парами скопившейся газовой смеси во время чистки водосточно-канализационной системы. Мужчина и одна из операторов погибли, третья пострадавшая находится в коме, сообщили URA.RU в правоохранительных органах.

«Все произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси. Среди погибших — житель Верхней Пышмы 1961 года рождения, и его коллега — жительница Среднеуральска 1987 года рождения. Еще одной женщине 1976 года рождения — также жительнице Среднеуральска, удалось выжить, она находится в реанимации в состоянии комы», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Собранные по делу материалы передали в Следственный комитет. Там уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда», наказание по которому предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного комитета, а также полицейские. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется документация (должностные инструкции, журналы проведения инструктажа по технике безопасности и так далее), назначена судебная медицинская экспертиза. Выполняются иные процессуальные действия», — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: СУ СКР по Свердловской области