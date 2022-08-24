Артюхов назвал Ноябрьск самым проблемным городом ЯНАО

Дмитрий Артюхов считает, что в проблемах города виновата власть ЯНАО 90-х и нулевых годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такие проблемы, которые существуют в Ноябрьске, нет ни в одном другом городе ЯНАО. Это произошло из-за несогласованности власти в начале 90-х и нулевых годов. Такое мнение высказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города в рамках его ежегодной поездки по региону, которая называется «Честный маршрут».

«К сожалению, у вас Ноябрьск уникальный в этом плане город, у вас накоплены, сделаны такие какие-то противоречивые решения. Тут мэры менялись слишком часто. Вот я сам из Нового Уренгоя, и у нас там было три мэра, и видимо у власти была какая-то последовательность, а тут какой-то раздрай, который существовал в прошлые годы, это 90-е, начало нулевых, он породил столько проблем, я таких проблем не вижу больше нигде на Ямале», — сообщил Артюхов.

Трансляция встречи ведется в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице главы округа. Ноябрьск станет последней остановкой губернатора в рамках его ежегодной поездки.

«Честный маршрут» стартовал 15 августа из Салехарда до Надыма. Как сообщают инсайдеры, губернатор остался недоволен состояние соцболка в Новом Уренгое после посещения города в рамках этой поездки.