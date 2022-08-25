Махонин рассказал о встрече с главой «Газпрома»

Дмитрий Махонин обсудил с Алексеем Миллером (на фото) вопросы газоснабжения Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Объем инвестиций «Газпрома» в инфраструктуру Пермского края увеличится вдвое — до 20,4 млрд рублей. Об итогах встречи с главой компании Алексеем Миллером рассказал губернатор Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Обсудили газификацию региона с учетом дополнительного соглашения — по нему компания построит 46 межпоселковых газопроводов. Это почти вдвое больше, чем было в первоначальной программе до 2025 года. Рассказал о темпах догазификации — на конец августа жители края заключили более 28 тысяч договоров. На компенсацию затрат на строительство газопровода от границы участка до фасада мы предусмотрели в региональном бюджете более миллиарда рублей», — сообщил Дмитрий Махони в Telegram.

Краевые власти также рассказали, что в этом году «Газпром» построил два межпоселковых газопровода к пяти селам Куединского и Юсьвинского районов. Сейчас компания строит 10 газопроводов для газификации 38 населенных пунктов Пермского края. Процесс догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах еще продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что жители Добрянского района Пермского края пожаловались в УФАС на затягивание сроков газификации их домов по федеральной программе.