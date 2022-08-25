На пермском стратегическом заводе завели уголовное дело

Магниевый завод в Соликамске производит редкоземельные металлы: ниобий, тантал, магний и титановую губку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со средствами Соликамского магниевого завода (СМЗ). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники на предприятии. По их словам, силовиков интересуют заключенные в этом году договоры на оказание аудиторских услуг заводу.

«Ранее МВД возбудило уголовное дело в отношении директора СМЗ Артура Уртаева и бывшего акционера Игоря Пестрикова, который до конца июля текущего года полностью контролировал завод. Они обвиняются в хищении 250 млн рублей. Одновременно бывшие совладельцы завода пытаются взыскать с него эту сумму в пользу предприятия», — пишет издание.

Что касается уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, знакомые с ситуацией источники сообщают: «его возбудили в адрес неустановленных лиц, а в постановлении фигурирует сумма не менее миллиона рублей». Собеседники издания подозревают, что речь может идти о краже средств под видом оказания услуг по внеплановой аудиторской проверке.

Ранее URA.RU рассказывало, что акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода могут передать государству. Источники полагали, что основа у таких претензий — предыдущее решение арбитражного суда. В мае Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество предприятия. Позднее из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключили 8 топ-менеджеров.