Завод, отнятый у пермского олигарха, лишился 8 топ-менеджеров

Из совета директоров СМЗ исключили 8 топ-менеджеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключены 8 топ-менеджеров. Об этом сообщается в отчете по аффилированным лицам на официальном сайте СМЗ.

«Исключение из списка аффилированных лиц Дмитрия Мельникова, Павла Деткова, Дмитрия Каргапольцева, Рината Гайнутдинова, Тимура Старостина, Юрия Савина, Александра Лемягова, Оксаны Пимкиной. Основание — прекращение полномочий членов совета директоров с 27.06.2022», указано в отчете.

По данным на 30 июня, сейчас в отчете указаны 9 аффилированных лиц СМЗ. Из них 3 — юрлица и 6 — физлица, в том числе бывший генеральный директор завода Артур Уртаев. В июне в отношении него было возбуждено уголовное дело. Уртаева задержали и поместили в СИЗО. На сегодня обязанности руководителя предприятия исполняет Вахтанг Джигкаев.

Магниевый завод в Соликамске — стратегическое российское предприятие, производящее редкоземельные металлы. Ключевым акционером является пермский олигарх Петр Кондрашев, входящий в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество завода.