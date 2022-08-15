Акции миноритариев пермского завода могут передать государству

Акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода могут передать государству. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
«Вслед за изъятием государством контрольного пакета акций у основных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ) аналогичные проблемы могут возникнуть и у миноритариев. Сейчас в реестре акционеров СМЗ свыше 600 физических и юридических лиц, которые контролируют в общей сложности свыше 10% акций общества. Среди них есть и сотрудники предприятия», — передает издание.
По информации «Ъ-Прикамье», на днях с сотрудниками завода беседовали представители прокуратуры. Речь шла о незаконности владения акциями, поскольку предприятие приватизировали с нарушениями законодательства, без разрешения правительства РФ. Сотрудники ведомства также озвучили возможность подачи исков от государства об истребовании акций.
Источники среди акционеров говорят, что основа у таких претензий — предыдущее решении арбитражного суда. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество предприятия. Позднее из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключили 8 топ-менеджеров. По данным годового отчета за 2020 год, в реестре открытого акционерного общества числилось 666 акционеров — физических и юрлиц, среди которых лишь один номинальный держатель.
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Акции миноритариев (акционеров компании, размер пакета акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении) Соликамского магниевого завода могут передать государству. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Вслед за изъятием государством контрольного пакета акций у основных акционеров ОАО „Соликамский магниевый завод“ (СМЗ) аналогичные проблемы могут возникнуть и у миноритариев. Сейчас в реестре акционеров СМЗ свыше 600 физических и юридических лиц, которые контролируют в общей сложности свыше 10% акций общества. Среди них есть и сотрудники предприятия», — передает издание. По информации «Ъ-Прикамье», на днях с сотрудниками завода беседовали представители прокуратуры. Речь шла о незаконности владения акциями, поскольку предприятие приватизировали с нарушениями законодательства, без разрешения правительства РФ. Сотрудники ведомства также озвучили возможность подачи исков от государства об истребовании акций. Источники среди акционеров говорят, что основа у таких претензий — предыдущее решении арбитражного суда. Ранее URA.RU рассказывало, что Генпрокуратура добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество предприятия. Позднее из совета директоров «Соликамского магниевого завода», возвращенного под контроль государства из собственности акционеров, среди которых значится пермский олигарх Петр Кондрашев, исключили 8 топ-менеджеров. По данным годового отчета за 2020 год, в реестре открытого акционерного общества числилось 666 акционеров — физических и юрлиц, среди которых лишь один номинальный держатель.