Ученый Вознесенский назвал основную опасность нового штамма ВИЧ

26 августа 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Новый штамм ВИЧ может изменить подход к лечению заболевания, сказал Сергей Вознесенский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Существующие лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) могут быть абсолютно неэффективны против новых штаммов. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. «Появление нового рекомбинантного штамма может иметь далеко идущие неприятные последствия, если выяснится, что этот вирус будет резистентен к большинству используемых антиретровирусных препаратов», — заявил Сергей Вознесенский в разговоре с «Известиями». Он объяснил, что многие из новых штаммов устойчивы к лекарствам. Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский отметил, что судить о свойствах нового штамма можно лишь после того, как будет изучено течение болезни у инфицированных. Он подчеркнул, что ВИЧ прогрессирует много лет, однако пока нет данных, что новые варианты вируса как-то влияют на существующие методы лечения. Ранее сообщалось, что у 14 жителей Кипра выявили новый штамм ВИЧ, пишет «Царьград». Ученые выяснили, что в основном новый вариант вируса циркулирует среди мужчин-гомосексуалистов, дополняет «Национальная служба новостей».

Существующие лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) могут быть абсолютно неэффективны против новых штаммов. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. «Появление нового рекомбинантного штамма может иметь далеко идущие неприятные последствия, если выяснится, что этот вирус будет резистентен к большинству используемых антиретровирусных препаратов», — заявил Сергей Вознесенский в разговоре с «Известиями». Он объяснил, что многие из новых штаммов устойчивы к лекарствам. Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский отметил, что судить о свойствах нового штамма можно лишь после того, как будет изучено течение болезни у инфицированных. Он подчеркнул, что ВИЧ прогрессирует много лет, однако пока нет данных, что новые варианты вируса как-то влияют на существующие методы лечения. Ранее сообщалось, что у 14 жителей Кипра выявили новый штамм ВИЧ, пишет «Царьград». Ученые выяснили, что в основном новый вариант вируса циркулирует среди мужчин-гомосексуалистов, дополняет «Национальная служба новостей».